1,5 Milliarden Dollar Verlust für die NBA

Laut einem AP-Bericht muss die National Basketball Association (NBA) wegen der Coronakrise und dem Konflikt mit China einen Verlust von 1,5 Milliarden Dollar (1,27 Mrd. Euro) für die abgelaufene Saison hinnehmen. Die NBA hatte wegen der Pandemie als erste große Liga in Nordamerika am 11. März ihren Spielbetrieb unterbrochen. Schließlich wurde die Saison ab Ende Juli noch in der sogenannten „Bubble“ auf dem Gelände des Disney World Resort in Orlando fertig gespielt.