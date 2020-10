Acht Kinder bei Angriff auf Schule in Kamerun getötet

Bei einem Angriff auf eine Schule im Südwesten Kameruns sind nach UNO-Angaben mindestens acht Kinder getötet worden. Sie seien erschossen oder erstochen worden, teilte das UNO-Büro für humanitäre Hilfe (OCHA) am Samstag mit. Zwölf weitere Schüler seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Attacke ereignete sich in Kumba im englischsprachigen Südwesten des Landes.