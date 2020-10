Kurz: Atomwaffenverbotsvertrag kann bald in Kraft treten

Der Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) strebt ein völliges Verbot jeglicher Nuklearwaffen weltweit an. Der Vertrag war am 7. Juli 2017 von 122 Staaten vereinbart worden. Honduras ratifizierte den Vertrag am „Tag der Vereinten Nationen“, wie die österreichische Botschaft bei der UNO in New York mitteilte. Am „UN-Tag“ wird des 75. Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen am 24. Oktober 1945 gedacht. Zahlreiche Gebäude und Sehenswürdigkeiten wurden zu diesem Anlass blau beleuchtet.