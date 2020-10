Covid-Krise: Bisher wurden 374 Millionen Euro freigegeben

Innsbruck – Derzeit vergeht kaum eine Sitzung der Landesregierung, in welcher nicht in irgendeiner Form jene Gelder zur Freigabe beschlossen werden, welche der Bevölkerung im vergangenen halben Jahr zur Abfederung der wirtschaftlichen Covid-Folgen versprochen wurden. Wie berichtet, sind in Tirol für heuer und das kommende Jahr Hilfs- und Konjunkturpakete in der Gesamthöhe von rund 800 Millionen Euro beschlossen worden (siehe Faktbox).