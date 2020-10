Tausende im Irak protestieren gegen Regierung

In Bagdad haben am Sonntag Tausende gegen die Regierung protestiert. Die Menschen zogen in Richtung des berühmten Tahrir-Platzes im Zentrum der irakischen Hauptstadt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Der Platz liegt in der hochgesicherten Grünen Zone, in der viele ausländische Botschaften sowie das Parlament ihren Sitz haben. In der Vergangenheit war er auch Schauplatz von Massenprotesten.