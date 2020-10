Hamilton gewinnt auch in Portugal - 92. Grand-Prix-Sieg

Lewis Hamilton ist seit Sonntag alleiniger Rekordsieger in der Formel 1. Der Brite gewann den erstmals in Portimao ausgetragenen Großen Preis von Portugal vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen, dem im Red Bull wieder einmal nur der dritte Platz blieb. Hamilton hält nun bei 92 Grand-Prix-Erfolgen, der Deutsche Michael Schumacher brachte es in seiner Karriere auf 91 Siege.

Hamilton schnappte sich den Solo-Rekord gleich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, nachdem er vor zwei Wochen am Nürburgring zu Schumacher aufgeschlossen hatte. Auch die schnellste Rennrunde auf dem Kurs an der Algarve ging an den 35-Jährigen, der in der Gesamtwertung jetzt 77 Punkte vor Bottas in Front liegt.