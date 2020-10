LASK fertigt St. Pölten 4:0 ab, Hartberg neues Schlusslicht

Die 0:3-Niederlage in der Europa League gegen Tottenham hat beim LASK keine Nachwirkungen gezeigt. Die Linzer gewannen am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen den SKN St. Pölten nach überzeugender Leistung mit 4:0 (1:0) und schoben sich in der Tabelle auf Rang drei vor. Der TSV Hartberg ist indes nach einem 1:1 bei der WSG Tirol nach fünf Runden neues Tabellenschlusslicht. Im abschließenden Spiel der fünften Runde empfängt der RZ Pellets Wolfsberg den SK Rapid.