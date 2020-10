Motorradfahrer aus OÖ starb bei Unfall im Gesäuse

Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Gmunden ist am Sonntagvormittag bei der Kollision mit einem Pkw in der Obersteiermark ums Leben gekommen. Der Oberösterreicher war gegen 10.00 Uhr auf der Gesäuse Straße (B146) von Admont kommend in Richtung Hieflau (Bez. Liezen) gefahren, als er auf feuchter Fahrbahn in einer Rechtskurve stürzte und auf die Gegenfahrbahn schlitterte. Er stieß gegen den Wagen eines 40-Jährigen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.