Carapaz löste bei Vuelta Roglic an der Spitze ab

Die schwierige 6. Etappe der Vuelta mit der Bergankunft in Formigal hat einen Wechsel an der Spitze des Gesamtklassements gebracht. Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo) verlor das Rote Trikot des Führenden der Spanien-Radrundfahrt an den Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos), der nun 30 Sekunden vor dem Slowenen liegt. Felix Großschartner (Bora-hansgrohe) verbesserte sich als Etappen-16. auf Gesamtrang sechs, 1:30 Minuten hinter Carapaz.