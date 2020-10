Berg-Karabach: Auch neue Waffenruhe hält offenbar nicht

Aber auch unter US-Vermittlung scheint es keine Beruhigung in dem Konflikt zu geben. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku teilte am Montag mit, dass seine Soldaten in dem Dorf Safiyan beschossen worden seien. Die Behörden in Berg-Karabach wiesen das zurück. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan warf Baku eine gezielte „Desinformation“ vor.