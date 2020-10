Pittsburgh in der NFL als einziges Team weiter ungeschlagen

Die Pittsburgh Steelers sind das einzige Team in der National Football League, das in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken musste. Im Nachholspiel bezwang das Team die Tennessee Titans, die bis zu dieser 24:27-Pleite am Sonntag ebenfalls noch ungeschlagen waren. Erstmals erwischte es auch die Seattle Seahawks, die mit 34:37 nach Verlängerung den Arizona Cardinals unterlagen.