„Onegin“: Gereifte Moskauer Arbeit als Erfolg für Staatsoper

Ein ganzer Schwung überwiegend junger Sängerinnen und Sänger, die noch nie am Haus gesungen haben, und eine bewährte, zugekaufte Inszenierung - und schon hat die Wiener Staatsoper einen „Eugen Onegin“ im Repertoire, der sich gewaschen hat. Dmitri Tcherniakovs aus 2006 stammende Deutung der Tschaikowsky-Oper überzeugte am Sonntagabend durch ihre herausragende Personenführung, der überwiegend ebensolche Stimmen beigestellt waren.

Optisch ist die Tcherniakov-Bühne, die der Regisseur wieder selbst gestaltete, dabei alles andere als anziehend, sondern eine Symphonie in Beige im von oben abgehängten 16:9-Format - die passende Szenerie für das beigefarbene Leben, das Tatjana und Konsorten in der russischen Einöde leben. Zugleich lässt diese horizontale Szenerie durch ihren zitierenden Konservatismus dem Spiel Raum - und diesen weiß der 50-jährige Regisseur zu füllen.

Dadurch, dass Tcherniakov die ersten fünf der sieben Bilder gänzlich im beigen Speisesaal belässt, muss er spielerische Lösungen finden - etwa eine geschickt gelöste Briefszene von Tatjana oder ein denkbar unpeinliches Duell zwischen Onegin und Lenski, in dem Letzterer in einem Gerangel der beiden Freunde zu Tode kommt. All dies sind Zeichen einer präzisen Personenführung. Bei Tcherniakov steht niemand einfach herum, alle Mikroaktionen haben Sinn, sind aufeinander bezogen, was auch für den bei „Onegin“ wichtigen Chor gilt. Ungeachtet halsbrecherischer Geschwindigkeit mancher Passagen dank eines flotten und doch weitgehend leicht geführten Orchesters durch Tomas Hanus ist dieser ein wuselnder Spielkörper und kein statisches Gruppenfoto.