18-Jähriger brach einem Polizisten in Wien das Nasenbein

Ein 18-Jähriger hat am Sonntagabend einem Polizisten in Wien-Hernals das Nasenbein gebrochen. Die Beamten der Polizeiinspektion Halirschgasse waren laut Polizeisprecher Markus Dittrich gegen 19.45 Uhr in den Innenhof eines Gemeindebaus unweit der Sandleitengasse gerufen worden, weil mehrere Bewohner unter augenscheinlich reichlichem Alkoholeinfluss stritten. Zunächst hatten es die Uniformierten mit einer 51-Jährigen zu tun: „Die Sch...polizei mocht nix“, schrie sie.