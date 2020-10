Laut Aussendung des norwegischen Skiverbandes hat sich Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde mit dem Coronavirus infiziert. Er sei nach der Rückkehr vom Weltcup-Auftakt in Sölden routinemäßig getestet worden. Alle anderen Teammitglieder seien negativ, hieß es. Der Alpinskistar berichtete von milden Symptomen. Das nächste Rennen im Kalender ist der Parallel-Riesentorlauf am 14. November in Lech/Zürs.