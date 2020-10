Massenevakuierungen in Vietnam wegen Sturm „Molave“

In Vietnam bereiten sich die Behörden darauf vor, 1,2 Millionen Menschen vor einem neuen Tropensturm in Sicherheit zu bringen. Der Sturm „Molave“, der über dem Südchinesischen Meer an Fahrt gewinnt, könnte Vietnam am Mittwoch erreichen, teilte die Meteorologiebehörde des Landes mit. In dem Land am Mekong wüten seit Wochen verheerende Unwetter von historischen Ausmaßen. Seit Anfang Oktober sind mindestens 130 Menschen bei Überflutungen und Erdrutschen ums Leben gekommen.