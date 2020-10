Schwartzman und De Minaur sagen Antreten bei Wien-Turnier ab

Der Argentinier Diego Schwartzman und der Australier Alex de Minaur haben am Montag ihre Nennung für das Wiener Erste Bank Open aus Verletzungsgründen zurückgezogen. Beide haben am Sonntag in Endspielen bei ATP-Tennisturnieren verloren. Schwartzman unterlag in Köln dem Deutschen Alexander Zverev, De Minaur in Antwerpen dem Franzosen Ugo Humbert.