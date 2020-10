Wirbel um mobile Corona-Testteams in Grazer Umlandgemeinde

Die mobilen Test-Teams für steirische Kindergärten und Schulen sorgen in der Grazer Umlandgemeinde Seiersberg-Pirka für Wirbel: SPÖ-Bürgermeister Werner Baumann will nicht, dass Kinder ohne Beisein der Eltern getestet werden. „Wir lassen uns nicht fremdbestimmen und werden diese Vorgehensweise rechtlich prüfen lassen“, kündigte er in einer Aussendung an. Die Volksanwaltschaft soll eingeschaltet werden. Das Gesundheitsressort stellt indessen klar: „Es gibt keinen Zwang.“