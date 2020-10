Amputierter US-Sprinter erkämpft vor CAS wegweisenden Erfolg

Der an beiden Beinen amputierte US-Sprinter Blake Leeper hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof einen für beeinträchtigte Athleten wegweisenden Teilerfolg erkämpft. Das CAS entschied, dass die Regeln, die behinderten Athleten die Beweislast aufbürden, ob es durch technische Hilfsmittel einen Vorteil gibt oder nicht, „rechtswidrig und ungültig“ seien, hieß es in einer Mitteilung.

Wie das CAS am Montag aber auch angab, habe der 400-Meter-Läufer mit seinen aktuellen Prothesen nicht das Recht an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und an Wettkämpfen des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics teilnehmen. Sie würden ihm einen Vorteil verschaffen.