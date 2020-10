Gestohlenes Auto als Rammbock: Spektakulärer Überfall in NÖ

Ein Wiener Neustädter Einkaufszentrum ist am Montag in den frühen Morgenstunden der Schauplatz eines spektakulären Einbruchs gewesen. Unbekannte Täter waren mit einem gestohlenen Auto als Rammbock in die dortige Filiale einer Elektronik-Handelskette gekracht, teilte die Polizei mit. Sie entkamen u.a. mit Handys und Laptops. Der Pkw wurde nahe dem Tatort sichergestellt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Der Blitz-Einbruch war um 3.17 Uhr verübt worden. Die Täter waren laut den Ermittlern mit einem in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Baden gestohlenen Pkw mit dem Heck voran in die Tür des Notausgangs des Marktes gefahren. Von dort gelangten sie in den Verkaufsraum, zerschlugen Vitrinen und rafften Beute an sich. Nur fünf Minuten später waren die Einbrecher wieder verschwunden.