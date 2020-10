Liefering gewann Zweitliga-Schlager gegen Lafnitz

Der FC Liefering hat sich am Montag im Duell des Ersten mit dem vor der 7. Runde Zweiten der 2. Liga durchgesetzt. Der Tabellenführer besiegte den SV Lafnitz mit 1:0 (0:0). Luka Sucic erzielte in der 87. Minute mit einem Distanzschuss das Goldtor für die „Jungbullen“, die mit zumindest zwei Punkten Vorsprung vorne bleiben. Blau Weiß Linz könnte mit einem Erfolg beim GAK am Montagabend Rang zwei von Lafnitz übernehmen.

Austria Klagenfurt musste erneut einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Beim 1:1 in Kapfenberg gaben die Kärntner in der 7. Runde am Montag bereits zum vierten Mal in dieser Saison Punkte ab. Den Ausgleich erzielte Kapfenbergs Amar Kvakic erst in der 91. Spielminute. Markus Pink hatte die Austria zuvor per Elfmeter in Führung geschossen (72.).