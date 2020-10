Dennis Novak unterlag Anderson in Wien hauchdünn

Am späteren Montag war auch noch Jurij Rodionov gegen den Kanadier Denis Shapovalov im Einsatz. Titelverteidiger Dominic Thiem steigt am Dienstag ins Einzel ein und trifft nicht vor 17.30 Uhr auf Kei Nishikori (JPN).

Der Argentinier Diego Schwartzman und der Australier Alex de Minaur zogen indes ihre Nennung für das Turnier aus Verletzungsgründen zurück. Beide haben am Sonntag in Endspielen bei ATP-Tennisturnieren verloren. Schwartzman unterlag in Köln dem Deutschen Alexander Zverev, De Minaur in Antwerpen dem Franzosen Ugo Humbert.