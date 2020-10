Liefering gewinnt Zweitliga-Schlager gegen Lafnitz

In Grödig erzielte Luka Sucic in der 87. Minute mit einem Distanzschuss das Goldtor für die nicht aufstiegsberechtigten „Jungbullen“, die vier Punkte vor der „Meute“ auf Platz eins liegen. Es war bei zwei Unentschieden der fünfte Sieg im siebenten Spiel für die Lieferinger.

In der Pole Position um einen Platz im Oberhaus befindet sich nun der GAK, der vor mehr als 1.000 Zuschauern in Graz im zweiten Topspiel der Runde die Oberhand über BW Linz behielt. Die ersten beiden Treffer fielen dabei auf höchst kuriose Art: Das erste resultierte aus einem völlig missglückten Rückpass von BW-Verteidiger Felix Strauss (14.), das zweite aus einem am Sechzehner geblockten Schuss Fabian Schuberts: Goalie Christoph Nicht konnte den in hohem Bogen kommenden Ball nur noch via Innenlatte ins eigene Tor bugsieren (51.).