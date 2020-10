Dennis Novak in Wien hauchdünn ausgeschieden

Der 27-jährige Dennis Novak hat sein insgesamt zweites Achtelfinale beim Erste Bank Open nach jenem von 2017 nur knapp verpasst. Im Grunde war seine 7:6(2),4:6,6:7(6)-Niederlage am Montagnachmittag in der Wiener Stadthalle im ersten Duell mit dem Südafrikaner eine große vergebene Chance, ließ er doch nach starker Leistung drei Matchbälle aus. Sein 34-jähriger Gegner, Wien-Finalsieger von 2018, nutzte hingegen seine erste Chance auf den Aufstieg.

Vonseiten des Lokalmatadors sieht die Wien-Bilanz nicht so rosig aus, das schmerzt bei einem Heimturnier umso mehr. Besonders der dritte Matchball schwirrte danach noch in seinem Kopf herum, speziell das zweite Service: „Ich habe im Kopf gehabt, dass er auf meinen zweiten draufgehen wird.“ Daher nahm Novak mehr Risiko. „Das ist leider in die Hose gegangen.“ Beim Return über das Match hinweg könne er sich nichts vorwerfen, von der Grundlinie sei er der bessere Spieler gewesen.