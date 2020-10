USA verhängen neue Sanktionen gegen iranischen Ölsektor

Das Ministerium teilte mit, zusätzlich würden vier Personen mit Sanktionen belegt, die am Verkauf von iranischem Öl an die „illegitime“ Regierung in Venezuela beteiligt gewesen seien. Etwaiger Besitz der betroffenen Institutionen und Personen in den USA wird eingefroren. US-Bürgern sind Geschäfte mit ihnen untersagt.