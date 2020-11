Innsbruck – Den vom November-Lockdown betroffenen Betrieben sollen vom Staat rund 80 Prozent der verlorenen Umsätze abgegolten werden. Das hatte die Regierung angekündigt. Die Details zum Umsatzersatz waren nach Angaben auf der Finanzministeriums-Homepage gestern noch in Ausarbeitung. Beispielsweise geht es darum, wie andere Corona-Hilfen (z. B. Kurzarbeitsgeld, Garantien, Hilfskredite) oder eventuelle Umsätze aus Essenszustellungen gegengerechnet werden. Der Fixkostenzuschuss dürfte gegengerechnet werden, allerdings ist der Fixkostenzuschuss 2 rechtlich noch in Schwebe. Außerdem fallen durch den Lockdown auch viele Kosten (Personal, Waren) etc. flach.