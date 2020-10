Der „Lohengrin“ von Rosa Loy und Neo Rauch zum Nachlesen

„Im Lohengrin gibt es viel blaue Musik“, das erkannte schon der Philosoph Friedrich Nietzsche. Blau war denn auch die Farbe, in die das Künstler-Ehepaar Neo Rauch und Rosa Loy die Oper von Richard Wagner 2018 bei den Bayreuther Festspielen tauchte. Die von ihnen entworfenen Bühnenbilder und Kostüme sind jetzt versammelt in dem Band „Lohengrin. In Bildern von Rosa Loy und Neo Rauch“.