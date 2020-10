Zehntausende bei Anti-Frankreich-Protest in Bangladesch

Zehntausende Menschen sind in Bangladesch aus Protest gegen die Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Islam auf die Straße gegangen. Über 40.000 Menschen nahmen laut Polizei an dem von einer islamistischen Partei organisierten Protest in der Hauptstadt Dhaka am Dienstag teil. Die Demonstrierenden riefen zum Boykott französischer Waren auf und verbrannten ein Bild Macrons. Die Polizei stoppte den Protest, bevor er in die Nähe der französischen Botschaft kam.