Schwaz – Sie sind derzeit überall Gesprächsthema: die unlauteren Methoden, mit denen Behörden Gastwirte wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht strafen würden. Demnach hätten Kontrolleure in Zivil Lokale ohne Mund-Nasen-Schutz betreten und Kellner gebeten, trotzdem Platz nehmen zu dürfen. Sobald diese das erlaubten, hätten die Herren sich per Ausweis als Kontrolleure zu erkennen gegeben. Dann habe es Strafen gehagelt. Die TT ging dem nach und kontaktierte im Bezirk Schwaz und Kufstein Bars und Restaurants, in denen es solche oder ähnliche Vorfälle gegeben haben soll.