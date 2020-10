Über 500 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Bei dem Generalstreik in Weißrussland (Belarus) hat die Polizei mehrere hundert Demonstrierende festgenommen. Im gesamten Land seien bei den Protesten am Montag mehr als 500 Menschen in Gewahrsam genommen worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Dienstag unter Berufung auf den Innenminister. Mit dem Streik versucht die Opposition, Präsident Alexander Lukaschenko zum Rücktritt zu zwingen.