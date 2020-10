London-Ticket Jürgen Melzers letztes großes sportliches Ziel

Seinen ersten Turnier-Eintrag auf der ATP-Homepage hat Jürgen Melzer im Februar 1998 mit einem Österreich-Future erhalten. Bald schon wird der letzte Eintrag in der langen Karriere des mittlerweile 39-Jährigen erfolgen. Geht es nach Plan, werden es die Australian Open im kommenden Jänner sein, sollte sich für ihn nicht noch im Halbjahr danach das eine oder andere Genussprojekt ergeben. Melzers letztes großes sportliches Ziel sind freilich die ATP-Finals im November in London.

Das stellte der am Nationalfeiertag mit Februar 2021 zum neuen Sportlichen Leiter im Österreichischen Tennisverband (ÖTV) bestellte Niederösterreicher deutlich klar. „Das große Ziel heuer ist natürlich London. Wir (er und sein Doppelpartner Edouard Roger-Vasselin/FRA) haben uns durch den Sieg in St. Petersburg da in eine Position gebracht, wo wir wieder mitten dabei sind“, sprach Melzer den Mitte Oktober in Russland eingefahrenen ATP-500-Turniersieg an.