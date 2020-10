Innsbruck — Der 76-jährige pensionierte Beamte Josef Altenweisl ist Langzeitobmann der gemeinnützigen Baugenossenschaft Siedlerbund (GHS). Und der ehemalige ÖVP-Bürgermeister von Nußdorf-Debant will es nach der Generalversammlung am 4. November in Lienz weiterhin bleiben. Obwohl der Siedlerbund zwei Geschäftsleiter hat — wovon einer im Dreier-Vorstand sitzt —, mischt der gewählte Obmann im operativen Geschäft maßgeblich mit.