Cannes ist mit Mini-Festival und rotem Teppich zurück

Premieren und ein roter Teppich unter strengen Corona-Auflagen auf der Croisette: Cannes zeigt in einem dreitägigen Mini-Festival einige der Filme, die im Mai um Trophäen konkurriert hätten. Gezeigt werden im Festival-Palais bis zum Donnerstag Kurz- und Langfilme. Für den Auftakt am Dienstagabend wurde „Un triomphe“ von Emmanuel Courcol in Anwesenheit des Filmteams ausgewählt.