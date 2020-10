Posch verlängert bei Hoffenheim bis Sommer 2024

„Ich fühle mich hier im Kraichgau sehr wohl. Nicht nur, weil in Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner zwei weitere Österreicher im Kader stehen, sondern weil mir der Verein sehr früh großes Vertrauen entgegengebracht und mir damit eine besondere Entwicklung ermöglicht hat“, wurde Posch in einer Club-Aussendung am Dienstag zitiert.