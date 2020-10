Wildschönauer Autor Fabian Schwaiger: „Kein Tag, an dem ich nicht etwas lerne“

Fabian Schwaiger: Als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, bin ich in einem Sägewerk in eine Führungsposition gekommen, ich hab' viel gearbeitet, auch gut verdient, aber es hat nicht gepasst für mich. Weil ich im ersten Jahr meines Buben nicht viel miterlebt habe. Die Zeit mit deinen Kindern bekommst du aber nicht zurück. Als dann meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen.

Schwaiger: Ich bin belächelt worden, weil ein 24-Jähriger einen Ratgeber schreibt. Viele Leute verstehen nicht, dass jeder von jedem etwas lernen und man sich heutzutage durchs Internet viel Expertise aufbauen kann. Es gibt für mich keinen Tag, an dem ich nicht eine Stunde lerne. Entweder schaue ich mir ein fachliches Youtube-Video an, höre einen Podcast oder lese ein Buch. So habe ich angefangen, viel Wissen aufzubauen. Im Dezember 2019 kam die Idee zum Buch, im Juli 2020 war es fertig.