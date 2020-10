Rendi-Wagner warnt vor planlosem Taumeln in Lockdown

SPÖ-Chefin Pamel Rendi-Wagner lehnt einen zweiten „Lockdown“ in der Coronakrise nicht grundsätzlich ab, sollte das medizinisch nötig werden, doch sie verlangt von der Regierung eine entsprechende Vorbereitung darauf. Wie sie in einer Pressekonferenz am Dienstag forderte, soll sich die Koalition mit Sozialpartnern, Wirtschaft und Gebietskörperschaften zusammensetzen und einen Plan entwickeln, wie man wirtschaftliche und soziale Folgen möglichst gering halten kann.