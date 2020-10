Kirchengemeinden haben in der Diözese Innsbruck die Möglichkeit, bereits geplante Erstkommunionen und Firmungen durchzuführen. (Symbolfoto)

Innsbruck, Salzburg – Auch auf das kirchliche Leben in Tirol wirken sich die steigenden Corona-Fallzahlen aus. An Begräbnissen dürfen seit Kurzem maximal 100 Menschen teilnehmen. Die Diözese Salzburg schränkt – abhängig von der Ampel-Färbung des jeweiligen Bezirkes – auch Erstkommunionen und Firmungen ein. In der Diözese Innsbruck dürfen diese für viele junge Katholiken prägenden Feierlichkeiten trotz der angespannten Situation jedoch weiterhin stattfinden.