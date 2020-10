Taifun „Molave“ fegt über Philippinen - Tote und Vermisste

Taifun „Molave“ ist mit heftigem Wind, starkem Regen und riesigen Wellen über die Philippinen gezogen. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, zwölf Fischer werden vermisst, nachdem in den Provinzen Batangas und Bataan auf der Insel Luzon 30 Boote in der aufgewühlten See kenterten, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Sieben der Todesopfer sind bei Überflutungen ertrunken, drei wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen.