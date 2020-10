Formel 1 plant Rekordkalender mit 23 Rennen

Wie das Fachmagazin am Dienstag berichtete, soll dem Entwurf zufolge nach drei Tagen Wintertests wie gewohnt in Australien am 21. März die neue Saison beginnen. Eine Woche später stünde bereits Bahrain am Terminplan. Über Stationen am 11. April in China und der verschobenen Premiere am 25. April in Vietnam soll die Europa-Saison am 9. Mai in Spanien beginnen. Monte Carlo und Baku sollen danach Station sein.