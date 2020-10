Architektenbrüder Ortner erhielten Staatspreis in „ihrem“ MQ

Das Architektenbrüderpaar Laurids und Manfred Ortner - Erbauer des Wiener Museumsquartiers - hat am Dienstag den Großen Österreichischen Staatspreis 2020 erhalten, passenderweise im MQ: Am Dach des Leopold Museum, in der neuen „Libelle“, wurde den beiden die mit 30.000 Euro dotierte Würdigung von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne ) überreicht. Und für die Laudatio zeichnete Kollege Wolf D. Prix von Coop Himmelb(l)au verantwortlich.