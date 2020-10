Mafia-Clan plante Anschlag gegen Roms Bürgermeisterin Raggi

Seit ihrer Wahl zur Bürgermeisterin 2016 führt die 42-jährige Raggi eine scharfe Offensive gegen mafiöse Organisationen in der Hauptstadt Rom. So wurden vergangene Woche acht illegal errichtete Gebäude im Besitz der berüchtigten römischen Kriminellenbande Casamonica abgerissen. Der Casamonica-Clan ist in Rom ein allseits bekannter Mafiaclan, dessen Mitgliedern die Behörden unter anderem Bestechung, Menschen- und Drogenhandel vorwerfen. Er tauchte zuletzt in zahlreichen Ermittlungen zu Kriminalität und Mafiaaktivitäten auf.