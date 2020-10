Arbeiter stürzte in Oberösterreich von Balkon in den Tod

In Oberösterreich ist am Dienstag ein 56-jähriger Arbeiter bei einem Sturz von einem ungesicherten Balkon tödlich verunglückt. Der Mann dürfte bei Arbeiten an einem Rohbau in Schalchen (Bezirk Braunau) etwa dreieinhalb Meter abgestürzt sein, gab die Polizei am Abend bekannt.