„Sex-Kult“-Gründer in New York zu 120 Jahren Haft verurteilt

Der Gründer eines bizarren New Yorker „Sex-Kults“ muss wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Ein Gericht im Stadtteil Brooklyn legte am Dienstag ein Strafmaß von 120 Jahren für den 60-jährigen Keith Raniere fest, nachdem er im Juni 2019 unter anderem wegen Sex-Handels, sexueller Ausbeutung und Betrugs verurteilt worden war. Auf ihr Urteil wartet noch Schauspielerin Allison Mack („Smallville“), die Raniere Frauen zugeführt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine lebenslange Haftstrafe für Raniere gefordert, die Verteidigung 15 Jahre. Die Strafe von 120 Jahren Haft zeige das „Ausmaß der entsetzlichen Verbrechen“, sagte Staatsanwalt Seth DuCharme. „Ranieres Kontrollregime über Frauen, die er physisch und emotional verletzt hat, gleicht einer Horrorgeschichte“, sagte der stellvertretende FBI-Chef New Yorks, William Sweeney. Zudem verfügte Richter Nicholas Garaufis eine Strafzahlung von 1,75 Millionen Dollar (1,48 Mio. Euro).

„Die sexuelle Ausbeutung, der Missbrauch, die Einsamkeit und die Bewusstseinskontrolle, die die Opfer unter seiner Anleitung erfahren haben, sind unvorstellbar. Heute hat der Richter ihm 120 Jahre gegeben, in denen er darüber nachdenken kann, ob die Folter, die er mehr als ein Jahrzehnt lang auf Menschen ausgeübt hat, und die Verzweiflung, die er über deren Familien gebracht hat, es am Ende wert waren.“

Vor der Verkündung hatten 15 Opfer vor Gericht stundenlang von Ranieres Verbrechen und ihrem Leiden berichtet - darunter auch die Tochter der Schauspielerin Catherine Oxenberg. „Du bist ein Sexualverbrecher und du hast mich vergewaltigt“, sagte India Oxenberg vor Gericht an Raniere gewandt, wie US-Medien berichteten. „Meine wundervolle Tochter ... so mutig“, schrieb Mutter Catherine Oxenberg per Kurznachrichtendienst Twitter. „Mein Herz zerbricht.“ Eine andere Frau berichtete, wie Raniere sie als Minderjährige vergewaltigt habe.