Dominik Landertingers neues Leben: TV-Experte und Trainer

Dominik Landertinger (32) wollte nach WM-Bronze in Antholz nicht mehr – und hörte auf.

Wissen Sie noch, an welchem Tag Sie Ihren Rücktritt bekannt gegeben haben?

Landertinger: Ich habe mir das im Vorfeld lange überlegt, aber nachdem ich die Entscheidung öffentlich gemacht habe, nie mehr. Es begleitete mich von Anfang an ein gutes Gefühl bei der Sache.

Was fühlte sich so gut an?