Experte für Corona-Provisorium für ältere Arbeitslose

Walter Pöltner, Vorsitzender der Alterssicherungskommission, sieht angesichts der Covid-Pandemie Handlungsbedarf für die Politik im Pensionsbereich. Dies aber nur für die - nicht allzu große - Gruppe von Menschen nahe am Pensionsalter, die in einer besonders schwierigen Lage sind, also z.B. ihren Job verloren haben oder krank sind, und keine Chance haben, am eng gewordenen Arbeitsmarkt noch einmal unterzukommen. Details zu überlegen wäre Sache der Politik, sagte Pöltner.