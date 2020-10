55 Festnahmen nach Anschlag auf Koranschule in Pakistan

Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Pakistan mit acht Toten und Dutzenden Verletzten hat die Polizei mindestens 55 Verdächtige festgenommen. Die Beweisaufnahme am Anschlagsort der Koranschule in der nordwestlichen Stadt Peshawar sei abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag auf die Koranschule.