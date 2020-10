Zirl – Ein Wohnbauvorhaben nördlich der Einmündung des Schlossbachs in den Inn erhitzt die Gemüter in Zirl: Die Firma Eglo Immobilien plant auf dem Areal eine Wohnan­lage, von bis zu 89 Einheiten ist die Rede. Eine solche Dimension ist für Bewohner in der Bahnhofstraße, Franz-Plattner-Straße und Umgebung unvorstellbar: „Wir sind nicht gegen den Wohnbau“, meint Anrainerin Daniela Jane­k. „Aber 89 Wohnungen wären das größte Wohnbauprojekt weit und breit.“