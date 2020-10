Walchsee –Wohnungsvergaben sind in allen Gemeinden heikel und können einigen Staub aufwirbeln. Nicht anders verhält es sich in Walchsee. „Wir haben hier an die 70 Wohnungen vergeben, einmal ist mir ein Fehler passiert, den ich bedauere und für den ich mich schon entschuldigt habe“, versuchte Walchsees Bürgermeister Dieter Wittlinger bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die Gemüter zu beruhigen. Denn die Wohnungsvergabe durch ihn an Gemeinderat Georg Mandl (FPÖ und Parteifreie) ist ordentlich schiefgegangen bzw. ging direkt am zuständigen Ausschuss und Gemeinderat vorbei.