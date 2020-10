Heimausbau Zams-Schönwies sprengt die Finanzen: Notbremse

Geplant waren ein Abriss und Neubau des bestehenden Gebäudes mit einer Erweiterung von 30 auf 60 Betten, um den steigenden Bedarf in den beiden Gemeinden abdecken zu können. Zusätzlich solle eine Übergangspflege mit weiteren 20 Betten kommen. Zum Jahreswechsel rechnete man, dass das Vorhaben in 20 Monaten baureif sei.

Nun die Ernüchterung: „Die ursprüngliche Schätzung für den Heimausbau belief sich auf 15,5 Mio. Euro“, so Geiger. Der Wettbewerbssieger wurde noch 2019 aufgefordert, einen Finanzplan für sein Projekt vorzulegen – der lag dann bereits bei 20,2 Mio. Euro. Nachdem die Umsetzung dreieinhalb bis vier Jahre dauern würde, dürfte dieser Preis mit dem Baukostenindex auf 23 Mio. Euro klettern. Die Gemeindeaufsicht der Bezirkshauptmannschaft wurde ins Boot geholt. „Die Verschuldung würde uns über Jahre belasten“, so Geiger. Der Verschuldungsgrad ginge im Fall von Zams in Richtung 90 Prozent und wäre bei Schönwies noch darübergerutscht, erklärt er. Man habe alles versucht, um die Kosten zu reduzieren. Es gab zudem das Risiko, dass das Projekt aufgrund der hohen Kosten nicht mehr in die Richtlinien der Wohnbauförderung gefallen wäre.