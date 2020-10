Abgewendet hat sich SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig von seiner bisherigen Grünen-Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und den Ihren. Er will in den kommenden fünf Jahren mit den liberalen NEOS von Christoph Wiederkehr koalieren. Ein Novum wäre eine solche Regierung.

Wien – Wundenlecken ist ein Hilfsausdruck. Die Wiener Grünen sind auf dem Boden – trotz des besten Wahlergebnisses, das sie je in Wien hatten (14,8 Prozent, plus 2,96 Prozentpunkte). Sie waren sich so sicher, dass SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig die rot-grüne Koalition fortführt, die sein Vorgänger Michael Häupl vor zehn Jahren etabliert hat. Das tut Ludwig aber nicht.