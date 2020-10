Künftig 120 Mio. Euro Förderung für tiergerechte Ställe

Der Neu- oder Umbau von tierwohlgerechteren Ställen wird ab 2021 mit 120 Millionen Euro pro Jahr gefördert. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) präsentierte am Mittwoch in Wien einen „Pakt für mehr Tierwohl“. Der von Tierschützern kritisierte Vollspaltenboden wird ab 2022 nicht mehr gefördert, Änderungen der Tierhaltungsverordnung sind aber nicht vorgesehen.

Ab kommendem Jahr werde der Fördersatz für Investitionen in besonders tierfreundliche Haltungen bei Schwein und Pute von 25 Prozent auf 35 Prozent der Investitionskosten erhöht, sagte Köstinger am Mittwochvormittag vor Journalisten. Die Landwirtschaftsministerin verwies darauf, dass Österreich bereits weltweit zu den Ländern mit den höchsten Tierwohl- und Lebensmittelstandards gehöre.

Im Rahmen des Pakts wurden auch neue Förderstandards für die Ferkelaufzucht und Schweinemast sowie Rinderhaltung fixiert: Künftig soll es in der Schweinehaltung mehr Platz, größere Buchten und getrennte Bereiche mit nur wenig perforierten Liegeflächen geben. Für Betriebe, die unkupierte Schweine halten, ist ein Förderzuschlag vorgesehen. Außerdem muss es für die Schweine vielseitiges Beschäftigungsmaterial und Kühlmöglichkeiten geben. In der Rindermast darf kein Spaltenboden ohne weiche Auflage verwendet werden. Die Details zu den Vorgaben sollen in den Förderrichtlinien veröffentlicht werden.

Der Vorsitzende der Agrarlandesräte-Konferenz, Josef Schwaiger, begrüßte die Bemühungen, mehr Kalbfleisch in Österreich abzusetzen. „Das bedeutet auch eine Reduktion bzw. Vermeidung von unnötigen und leidvollen Kälbertransporten“, so Schwaiger. Der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger, zeigte sich mit dem Pakt zufrieden. „Verbote sind ein unfairer Wettbewerbsnachteil, daher setzen wir auf Anreize. Ein mehr an Tierwohl verträgt sich aber nicht mit Schleuderpreisen im Handel“, sagte Moosbrugger. „Gleichzeitig liegt es auch an unseren Konsumenten, den Mehrwert der höherwertig produzierten Lebensmittel auch tatsächlich zu honorieren“, so ÖVP-Bauernbund-Präsident Georg Strasser.